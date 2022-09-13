قريبا.. إطلاق استمارة التوظيف الخاصة بالكليات الساندة

2022/09/13 | 22:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة توخي الدقة في ملء الاستمارة.

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