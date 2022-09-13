2022/09/13 | 22:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t9AI1oPX10U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حشود الزائرين تواصل مسيرها صوب كربلاء لاحياء شعائر زيارة الاربعين | مراسل الرشيد علي اسد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حشود الزائرين تواصل مسيرها صوب كربلاء لاحياء شعائر زيارة الاربعين | مراسل الرشيد علي اسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).