المانيا تدعو روسيا لإصدار أمر بـ”سحب كامل” لقواتها من أوكرانيا

2022/09/13 | 22:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الى إصدار أمر بـ”سحب كامل” القوات الروسية من أوكرانيا.

وجاء في بيان للمستشارية أن خلال مكالمة هاتفية استمرّت 90 دقيقة، شدد شولتس في حديثه “مع الرئيس الروسي على إيجاد حلّ دبلوماسي في أسرع وقت ممكن بالاستناد إلى وقف إطلاق النار، وسحب كامل للقوات الروسية واحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها”.

وأكد شولتس، وفقا للبيان، على ضرورة ضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وحث بوتن على الاستمرار في التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة.

وجاء في البيان الألماني “أكد المستشار الاتحادي على أن أي خطوات روسية أخرى لضم (مناطق) لن تمر بدون رد، ولن يُعترف بها تحت أي ظرف من الظروف”.

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