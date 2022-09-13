2022/09/13 | 22:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن رفض رئيس مجلس النواب تنصيب أمين العام لأشهر عدة أقدم، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس المجلس بتعليق عمل نواب الأمين العام، وبهذا أصبح مجلس النواب معطلاً من جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صراع بين رئيس مجلس النواب ونائبه يعطل عمل مجلس النواب من جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صراع بين رئيس مجلس النواب ونائبه يعطل عمل مجلس النواب من جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).