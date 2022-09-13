قوة مشتركة تنفذ ممارسات أمنية حصيلتها ضبط قطع سلاح مختلفة في مدينة العمارة

2022/09/13 | 22:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذت قوة مشتركة من أفواج طوارئ شرطة ميسان والفوج التكتيكي وسرية سوات، ممارسات أمنية وعمليات استباقية واسعة في مناطق متفرقة بأطراف مدينة العمارة للبحث عن مطلوبين وضبط الاسلحة غير المرخصة”.

وقالت الشرطة في بيان أن “الممارسات الامنية تضمنت نصب السيطرات الاعتراضية وتفتيش العجلات والاشخاص وتفتيش الدور المتروكة والتحري في دور المطلوبين”، مبينة أن “حصيلة تلك الممارسات كانت ضبط 14 قطعة سلاح مختلفة تم تسليمها الى الجهات المختصة”.

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