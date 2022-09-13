2022/09/13 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتزامن مع زيارة الاربعين..



محافظ كربلاء مخاطباً بلدية المحافظة: “أريد الشارع نظيف دوم واذا اشوف كلاص فارغ بالكاع أزعل عليكم”.



المركز الخبري الوطني.

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