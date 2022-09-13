2022/09/13 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات الأرمنية أثارت استفزازات في أقاليم دشقاسان وكالبجار ولاشين وزانجيلان على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، أدى لمقتل 50 عسكريا أذريا.وأضافت: “قتل 50 عسكريا من القوات الأذرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أذربيجان تعلن مقتل 50 فردا من قواتها في اشتباكات مع أرمينيا المركز الخبري الوطني.

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