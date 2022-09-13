2022/09/13 | 22:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6El2tsh9gp0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاطار يتحدى التيار .. والحكومة تنصب بوابات الحديد لمواجهة التصعيد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاطار يتحدى التيار .. والحكومة تنصب بوابات الحديد لمواجهة التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).