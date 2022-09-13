الشرطة الاتحادية تعثر على وكرين للإرهابيين في سامراء

2022/09/13 | 22:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، العثور على وكرين للإرهابيين خلال عمليات تفتيش وتطهير ضمن سامراء.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ضمن الجهود الأمنية الرامية لتأمين قاطع المسؤولية واحباط مخططات العصابات الإرهابية، تمكنت قطعات اللواء الخامس عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية في سامراء وبالإشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة خلال تنفذ واجب تفتيش وتطهير الجزرات الوسطية لنهر دجلة، من العثور وتدمير وكرين للزمر الارهابية تحتوي (مواد متفجرة ،فتيل تفجير ، مقص لقطع الاسلاك ، مخزن بندقية ، مواد غذائية ، ادوات واواني طبخ وبعض الملابس )".وأضافت، أنه "تم تنفيذ واجب تفتيش في (منطقة طويبة) ضمن قاطع مسؤولية اللواء عُثر خلاله على مخبأ عبارة عن برميل مدفون يحتوي على مواد متنوعة وغذائية مختلفة تم اتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة بتنفيذ الواجب".

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