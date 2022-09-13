2022/09/13 | 22:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فتح القضاء التونسي تحقيقًا بحق 126 شخصًا في ملف تسفير الشباب نحو بؤر التوتر في فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية 2011-2013، وفق ما ذكرته إذاعة ”موزاييك“ المحلية، الثلاثاء.وبحسب الإذاعة، فإنّ ”النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّرت فتح بحث جزائي بحق 126 شخصًا، وكلّ من سيكشف عنه البحث وذلك بخصوص […]

ظهرت المقالة القضاء التونسي يحقق مع 126 شخصًا بشبهة تسفير تونسيين إلى “بؤر التوتر” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء التونسي يحقق مع 126 شخصًا بشبهة تسفير تونسيين إلى “بؤر التوتر”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء التونسي يحقق مع 126 شخصًا بشبهة تسفير تونسيين إلى “بؤر التوتر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).