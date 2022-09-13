أذربيجان تعلن مقتل 50 عنصراً من قواتها في اشتباكات مع أرمينيا

2022/09/13 | 22:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات الأرمنية أثارت استفزازات في أقاليم دشقاسان وكالبجار ولاشين وزانجيلان على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، أدى لمقتل 50 عسكريا أذريا.

وأضافت: “قتل 50 عسكريا من القوات الأذرية 42 منهم أفراد الجيش الأذربيجاني و8 من حرس الحدود، أثناء تصديهم للاستفزازات الأرمنية”.

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