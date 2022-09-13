2022/09/13 | 22:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5TRcHKVm8uI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انهيار جليدي في تشيلي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انهيار جليدي في تشيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).