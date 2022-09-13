2022/09/13 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقود التعليم والصناعة المستبعدين يجدّدون المطالبة بصرف مستحقّاتهم الحكومة تلزم المالية بتنفيذ قرار تعيين خريجي كليات العلوم بغداد – قصي منذر ألزمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية بتطبيق قرار تعيين خريجي كليات العلوم وصرف مستحقاتهم المتاخرة،فيما جدد عقود وزارتي التعليم العالي والصناعة والمعادن ، المطالبة باطلاق تخصيصاتهم ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية […]

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