2022/09/13 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يتحرّى تراكيب هايدروكاربونية في المياه الإقليمية بغداد – ندى شوكت اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ، قرب تنفيذ عمليات المسح الزلزالي للرقعة البحرية في المياه الإقليمية،بحثا عن تراكيب هايدروكاربونية.وشدد الوزير في بيان تلقته (الزمان) امس على (أهمية المباشرة بأعمال المسح الزلزالي للرقعة البحرية في الخليج العربي ، التي تعد أول تجربة […]

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