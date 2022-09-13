2022/09/13 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادية تؤمّن طرق سير الزائرين صوب كربلاء تعطيل الدوام الأحد المقبل بمناسبة الأربعينية المحافظات – مراسلو (الزمان) وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،بتعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل بمناسبة الزيارة الاربعينية.وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، تزامناً مع أربعينية الإمام الحسين […]

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