الغانمي يدعو الى بذل المزيد من الجهود لإنجاح الزيارة الأربعينية

2022/09/13 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، أن عملية تفويج زائري الأربعين تسير وفق الخطة المعدة لها ، فيما دعا الى بذل المزيد من الجهود لإنجاح الزيارة .وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، ترأس مساء الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً في قيادة عمليات كربلاء، بحضور السيد نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات كربلاء وجميع آمري المحاور المعنية بالدخول الى المحافظة المقدسة".وشدد الوزير في بداية الاجتماع، بحسب البيان، على التواجد الميداني لجميع القادة الضباط، والتركيز على انسيابية حركة الزائرين القاصدين نحو مرقد الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، مؤكدا أن هناك جهوداً كبيرة بذلت تستحق التقدير والثناء وأن عملية تفويج زائري الأربعين تسير وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.واشار الى أن هناك زائرين من محافظات لم يتوجهوا حتى الآن لأداء مراسيم الزيارة ومن الواجب توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم، مشددا على أهمية فك الاختناقات وإيجاد الحلول وتذليل العقبات أمام الزائرين، مبيناً أن على المحافظات التنسيق فيما بينها في عملية التفويج. ودعا الى محاربة الشائعات من خلال الأجهزة الأمنية المختصة، ودحض الأخبار الملفقة، مؤكداً أيضاً أن الأيام المقبلة بحاجة إلى مزيد من الجهود بالتزامن مع يوم العشرين من شهر صفر. هذا واستمع الغانمي الى شرح موجز من جانب آمري المحاور والواجبات التي تقوم بها قطعاتهم الأمنية المختصة في تأمين هذه الذكرى التي يحييها ملايين المسلمين.

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