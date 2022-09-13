لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تصدر حزمةً من القرارات الجديدة

2022/09/13 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت لجنة الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة.

وبحسب بيان اورده اتحاد الكرة وتلقته (بغداد اليوم) ان "اللجنة ناقشت عددٍ من طلباتِ الاستئناف المُقدمة إليها من إدارتي ناديي القوية الجويّة والطلبة ، ومما يلي:

1- طلبَ الاستئناف المُقدم إليها من قبل إدارةِ نادي القوة الجويّة حسب كتابهم بالعدد (238) والمؤرخ ( 2022/9/8 ) ضـد توصيةِ لجنة شؤون اللاعبين بالعدد 162 / شؤون اللاعبين / 2022، والقاضـي بإلزام رئيسِ نادي القوة الجويّة إضافةً لوظيفته بتأديةِ مبلغٍ قدره ( 48,000,000 ) ثمانية وأربعون مليون دينار إلى المدرب المساعد (عبد الجبار هاشم حميد) عن بقيةِ قيمة العقد الكاملِ للموسـم 2021-2022 ، والبالغ قدره ( 54,000,000 ) أربعة وخمسين مليون دينار عراقي يدفع على شكلِ راتبٍ شهري ( 6,000,000 ) فقط سـتة ملايين دينار عراقي لكل شـهر لنهايةِ الموسـم أعلاه، علماً أنه قد تسلم مبلغاً قدره (6,000,000) ستة ملايين دينار عراقي لا غير فقط، وحيث إن طلبَ الاستئناف كان قد جاءَ خارجَ مدة الطعن القانونيّة التي نصّ عليها قانونُ الاحتراف الرياضي رقم 60 لسنة 2017 بالمادة (5 / ثانياً / ج) منه.

2- طلبَ الاستئناف المُقدم من قبل إدارةِ نادي القوة الجويّة حسب كتابهم بالعدد (239) والمؤرخ ( 2022/9/8 ) ضـد توصيةِ لجنة شؤون اللاعبين بالعدد 161 / شؤون اللاعبين / 2022 والقاضـي بإلزام رئيسِ نادي القوة الجويّة إضافةً لوظيفته بتأدية مبلغٍ قدره ( 48,000,000 ) ثمانية وأربعون مليون دينار الى المدربِ المساعد ( نزار أشـرف سـلمان ) عن بقيةِ قيمة العقد للموسـم 2021-2022 والبالغ قدره ( 54,000,000 ) أربعة وخمسين مليون دينار عراقي لا غير يدفع على شكلِ راتبٍ شهري مقداره ( 6,000,000 ) سـتة ملايين دينار عراقي لا غير لنهاية الموسـم أعلاه، علماً أنه قد تسلم مبلغاً قدره ( 6,000,000 ) ستة ملايين دينار عراقي لا غير، وحيث إن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارجَ مدة الطعن القانونيّة التي نصّ عليها قانونُ الاحتراف الرياضي رقم 60 لسنة 2017 بالمادة (5 / ثانياً / ج) منه.

3- طلب الاستئناف المُقدم إليها من قبل إدارةِ نادي القوة الجويّة حسب كتابهم بالعدد (240) والمؤرخ ( 2022/9/8 ) ضـد توصيةِ لجنة شؤون اللاعبين بالعدد 160 / شؤون اللاعبين / 2022 والقاضـي بإلزام رئيسِ نادي القوة الجويّة إضافةً لوظيفته بتأدية مبلغٍ قدره ( 48,000,000 ) ثمانية وأربعون مليون دينار الى مدربِِ حراس مرمی ( صـالح حميد جاسم ) عن بقيةِ قيمة العقد للموسـم 2021-2022 والبالغ قدره ( 54,000,000 ) أربعة وخمسين مليون دينار عراقي لا غير يدفع على شكلِ راتبٍ شهري مقداره ( 6,000,000 ) سـتة ملايين دينار عراقي لا غير لنهايةِ الموسـم أعلاه، علما أنه قد تسلم مبلغاً قدره ( 6,000,000 ) ستة ملايين دينار عراقي لا غير، وحيث إن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارجَ مدة الطعن القانونيّة التي نصّ عليها قانونُ الاحتراف الرياضي رقم 60 لسنة 2017 بالمادةِ (5 / ثانياً / ج) منه، قررت اللجنةُ رد طلب الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدةِ القانونيّة.

4- طلب الاستئناف المقدم إليها من قبل إدارةِ نادي القوة الجويّة حسب كتابهم بالعدد (241) والمؤرخ ( 2022/9/8 ) ضـد توصيةِ لجنة شؤون اللاعبين بالعدد 159 / شؤون اللاعبين / 2022 والقاضـي بإلزام رئيسِ نادي القوة الجوية إضافةً لوظيفته بتأديةِ مبلغٍ قدره ( 55,900,000 ) خمسة وخمسون مليونا وتسعمائة ألف دينار عراقي الى اللاعبِ (محمد محسـن محمد) عن المتبقي من قيمةِ عقده لـ خمس سـنـوات من ( 2019 لغاية 2023) وبعقدٍ سنوي مقداره ( 15,000,000 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي سنوياً، علماً أنه تسلمَ الدفعةَ الأولى (7,000,000 ) فقط سبعة ملايين دينار عراقي، وحيث إن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارجَ مدة الطعن القانونيّة التي نصّ عليها قانونُ الاحتراف الرياضي رقم 60 لسنة 2017 بالمادة (5 / ثانياً / ج) منه، عليه قررت اللجنةُ ردَّ طلب الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونيّة".

ونظرت اللجنةُ بحسب البيان، في "الطعن الاستئنافي المقدم إليها من قبل إدارةِ نادي الطلبة الرياضـي، وحسـب كتابهم المرقم 1376 المؤرخ 2022/8/8 ضـد توجيهِ لجنة شـؤون اللاعبين بالعدد 166 / شـؤون اللاعبين / 2022 المؤرخة في 2022/6/9 والمصـــادق عليها من قبل المكتبِ التنفيذي في اجتماعها المرقم 4 المؤرخ في 2022/7/6 الذي يقضـي بـإلزام رئيسِ نادي الطلبـة إضافةً لوظيفته بتـأديـة مبلغ قدره ( 90,000,000) تسعون مليون دينار عراقي للمدرب ( يحيى علوان منهل ) وهو المبلغ المتبقي من قيمةِ عقده الكلي البالغ قدره (120,000,000 ) مائة وعشرين مليون دينار عراقي بناءً على عقده للموسـم 2019-2018 ، علماً أنه تسلم الدفعةَ الأولى البالغة (30,000,000) ثلاثين مليون دينار عراقي، وبعد الاطلاعِ على الأوليات كافة تبينَ لنا أن الطعن الاستئنافي واقعٌ ضـمن المدة القانونيّة فقررَ قبوله شكلاً،

وقد اطلعت اللجنةُ على صـورة من العقدِ المبرم بين المتداعين بالعدد المؤرخ 2018/7/28 والمبين بتواقيعهم، وحيث إن اللجنة الخاصـة بشـؤون اللاعبين قد توقفت عن العملِ من 2022/2/20 لغاية 2020/12/3 بسـبب جائحةِ كورونا، لذا تكون دعوى المدعي مقامةً ضمن المدةِ القانونيّة".

وقررت اللجنة، لكل ما تقدم ما يلي:

1.



ردّ الطعن الاستئنافي لنادي الطلبة والمُصادقة على توصيةِ لجنة شؤون اللاعبين بالعدد 166 / شؤون اللاعبين / 2022 والمصادقة عليها من قبل المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم .

2.



إلزام رئيس نادي الطلبة إضافةً لوظيفته بتأديةِ مبلغ قدره ( 90,000,000 ) تسـعون مليون دينار عراقي الى المدرب ( يحيى علوان منهل ) عن باقي مستحقاتِ عقده المبرم مع نادي الطلبة".

وأشار البيان إلى أن"اللجنة ناقشت أيضاً الاستئناف المقدم إليها من قبل إدارةِ نادي الطلبة حسـب كتابهم بالعدد ( 91/14) والمؤرخ ( 2022/3/29) ضد قرار شؤون اللاعبين بالعدد 7 / شؤون اللاعبين / 2021 والمصـــادق عليها من قبل المكتبِ التنفيذي بالعدد 2156/7 المؤرخ 2021/8/1 والقاضـي بإلزام رئيسُ نادي الطلبة إضافةً لوظيفته بتأدية مبلغ قدره ( 15,000,000 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي إلى اللاعب ( صفاء جبار فرحان ) المتبقي من قيمةِ عقده للموسم 2020-2021، وبعد الاطلاعِ على الأوليات كافة تبينَ أن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارج مدة الطعن القانونيّة التي نصّ عليها قانونُ الاحتراف الريـاضـي رقم 60 لسـنة 2017 بـالمـادة (5 /ثانياً / ج) منه، عليه قررت اللجنةُ ردَ طلب الاستئناف شـكلاً لوقوعه خارج المدة القانونيّة، وإلزام رئيس نادي الطلبة إضافةً لوظيفته بتأديةِ مبلغ ( 15,000,000 ) فقط خمسة عشر مليون دينار عراقي الى اللاعب ( صفاء جبار فرحان )".

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