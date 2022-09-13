ائتلاف العبادي يتحدث عن موعد طرح اسم مرشح رئاسة الحكومة الجديدة

2022/09/13 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رجحت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر ، الثلاثاء، تقديم اللجنة الثلاثية المزمع اعلانها من الاطار والقوى الكردية والسنية مرشحا لرئاسة الحكومة، مبينة ان القوى السياسية تفاعلت مع مبادرة رئيس الائتلاف حيدر العبادي الأخيرة.

وقالت المظفر في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " العبادي من "حمائم" الإطار وخطابه متوازن وان القوى السياسية تفاعلت مع مبادرتنا الأخيرة والتي تضمنت مطالب الإطار والتيار".

واضافت ان الأزمة السياسية لا تنتهي بتشكيل الحكومة وانه من ضرورات المرحلة تحتاج لرجل سلطة سياسي وليس إداريا.

وتابع ان " اللجنة الثلاثية قد تطرح اسم مرشح رئاسة الوزراء وان المرحلة الحالية لا تتحمل وجود شخصية جدلية ومرشح الاطار محمد شياع السوداني شخصية فذة وقادرة على الادارة"، مبينا ان "العبادي متناغم مع نوري المالكي في الكثير من المواقف في المرحلة الحالية".

كان ائتلاف دولة القانون كشف، أمس الأحد، عن تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من الإطار التنسيقي والقوى السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامته بالحنانة في محافظة النجف، مبيناً أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيمثل الإطار في اللجنة.

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