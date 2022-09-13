2022/09/13 | 23:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يسود شلل تام المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي مع استبعاد أن تثمر في...

ظهرت المقالة طهران تندد بتسييس المفاوضات والغرب يتخوف من برنامج ايراني سري للقنبلة الذرية أولاً على المسلة.

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