بعد وفاة الملكة إليزابيث.. ولي عهد بريطانيا يرث عقارًا عمره 7 قرون بقيمة مليار دولار

2022/09/14 | 00:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يتم نشر الوصايا الملكية على الملأ.وهذا يعني أن ما يحدث لكثير من الثروة الشخصية لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية بعد وفاتها الأسبوع الماضي سيبقى سرا من أسرار الأسرة.

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