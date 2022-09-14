2022/09/14 | 00:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة محمد هاشم العاني، اليوم الثلاثاء، أن العمل متواصل لدعم المشاريع في المحافظة من أجل إعادة النازحين وتهيئة الأجواء المناسبة التي ترتقي بالواقع الخدمي.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة يؤكد: العمل متواصل لدعم المشاريع في نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة يؤكد: العمل متواصل لدعم المشاريع في نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة يؤكد: العمل متواصل لدعم المشاريع في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).