2022/09/14 | 00:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد وزير عثمان الغانمي مساء يوم الثلاثاء ،أن عملية تفويج زائري الأربعين تسير وفق الخطة المعدة لها ويدعو الى بذل المزيد من الجهود لإنجاح الزيارة .وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه/المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يؤكد: عملية تفويج زائري الأربعين تسير وفق الخطة المعدة لها المركز الخبري الوطني.

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