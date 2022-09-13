نعش الملكة إليزابيث يصل قصر باكنغهام أخيرا

2022/09/14 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة نعش الملكة إليزابيث الراحلة في قصر باكنغهام، الثلاثاء، بعدما اصطف عشرات الآلاف من الأشخاص في الشوارع في ظل أمطار غزيرة ليشهدوا وصوله إلى العاصمة البريطانية.

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