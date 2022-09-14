بايرن ميونخ يهزم برشلونة بثنائية بدوري الأبطال

2022/09/14 | 00:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعرسخ بايرن ميونخ عقدة برشلونة، بالفوز بنتيجة (2-0) مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في معقل البافاري "أليانز أرينا"، حيث لم يذق البارسا طوال زياراته لهذا الملعب طعم الانتصار.وسجل أهداف بايرن ميونخ، لوكاس هيرنانديز وليروي ساني في الدقائق 50 و54.وبهذا الانتصار يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الثاني.

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