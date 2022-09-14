2022/09/14 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

واصل فريق بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته على ضيفه برشلونة بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.ووقع على ثنائية العملاق البافاري كل من المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز والمهاجم الألماني ليروي ساني عند الدقيقتين (50، 54) على الترتيب، من زمن اللقاء على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.وحقق بايرن ميونخ انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الجديد لدوري الأبطال (2022-2023) بعد الأول على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين من دون رد في عقر داره، في الجولة الافتتاحية، وانفرد بصدارة مجموعة "الموت" الثالثة (C) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما تجرع فريق برشلونة مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد "للتشامبيونز ليغ" بعد فوزه العريض على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي (5-1) على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في الجولة الأولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن ميونخ يهزم برشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن ميونخ يهزم برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).