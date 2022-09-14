3 تغييرات جديدة في خطة

2022/09/14 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن 3 تغييرات جوهرية في خطة امن الخضراء فرضتها الاحداث الاخيرة.وقالت المصادر لـ (بغداد اليوم)، انه "بشكل عام لم يحصل اي متغيرات على خطة امن الخضراء منذ اكثر من 10 سنوات باستثناء بعض المفردات الجزئية والتي كانت وراء بعض التظاهرات ومنها تشرين 2020 لكن الشكل العام للخطة بقيت ضمن سياقها العام".واضافت، ان "الاحداث الاخيرة في الخضراء وماتلاها من صدامات دامية فرضت واقع اخر في دراسة الاخطاء والفراغات التي قادت الى نتائج سلبية في بعض القواطع ومنها اقتحام القصر الحكومي"، مؤكدة انه "وفقاً للمعلومات فأن خطة امن الخضراء حصلت بها 3 متغيرات جوهرية من ناحية الاستعداد والاغلاق وصولا الى الطوارى القصوى".واشارت المصادر الى ان "الخطة والتي تم المباشرة بها بشكل غير معلن والتي تتضمن سلسلة من النقاط المهمة ستجعل اسوار الخضراء اكثر قوة وتحصين خاصة وانها تمثل راس الهرم في الدولة العراقية بالاضافة الى احتواء على عدد ليس قليل من السفارات ومقرات المنظمات الدولية".وتابعت، ان "المتغيرات الاخيرة في خط امن الخضراء لم تاني كرد فعل حول احتمال بروز تظاهرات في تشرين الاول القادم بل محاكاة لكل الظروف وتوقع كل السيناريوهات الممكنة من اجل حماية اكبر لمنطقة حيوية وهامة في جسد الدولة العراقية".

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