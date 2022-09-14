تأكيداً لما نشرته بغداد اليوم.. البدء برفع البوابات الحديدية فوق جسر الجمهورية

2022/09/14 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بدأت القوات الامنية، مساء الثلاثاء، برفع البوابات الحديدية فوق جسر الجمهورية وسط بغداد.

وكشف القيادي في التيار الصدري عصام حسين، في وقت سابق، عن توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بايقاف العمل بالبوابات الحديدة على جسري السنك والجمهورية. ونشر حسين في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعية تابعتها (بغداد اليوم) ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امر بايقاف البوابات الحديدية على جسري السنك والجمهورية".واضاف ان "تكلفة عمل هذه البوابات على حساب الفاسدين الذين دخلوا للعراق بعد 2003 تحت شعار الجماهير اقوى من الطغاة واليوم يبنون بوابات عملاقة خوفا من الجماهير".

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