شاهد بالفيديو.. جبار المشهداني: مطالب العراقيين كوميدية



شاهد بالفيديو.. جبار المشهداني: مطالب العراقيين كوميدية
2022/09/14 | 00:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: r2saaTNu8q8

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