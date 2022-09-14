2022/09/14 | 00:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جبار المشهداني: مطالب العراقيين كوميدية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: r2saaTNu8q8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جبار المشهداني: مطالب العراقيين كوميدية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جبار المشهداني: مطالب العراقيين كوميدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).