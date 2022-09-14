بايرن ميونخ يعاقب برشلونة في دوري الابطال

2022/09/14 | 00:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عاقب فريق بايرن ميونخ، ضيفه برشلونة بتغلبه عليه بهدفين دون رد مساء الثلاثاء.

وتواجه الفريقان على ملعب اليانز آرينا لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبعدما تسيد برشلونة مجريات الشوط الاول، عاقب بايرن ضيفه على إضاعته للفرص ليسجل ثنائية عن طريق لوكاس هيرنانديز في الدقيقة50 وليروي ساني في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز انفرد بايرن بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد برشلونة عند النقطة الثالثة في وصافة الترتيب.

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