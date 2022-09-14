2022/09/14 | 00:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5QkzQy4vVCo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم جحيش الزبيدي: لا تشكيل للحكومة العراقية بدون التيار الصدري والشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاظم جحيش الزبيدي: لا تشكيل للحكومة العراقية بدون التيار الصدري والشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).