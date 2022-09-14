‭ ‬العراق‭ ‬يطالب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والاوربي بإجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬إزاء‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬

2022/09/14 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات‭ ‬أمنية‭ ‬بمشاركة‭ ‬الحشد‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬حول‭ ‬الموصل بغداد‭- ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬ استقبل‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي،‭ ‬بمكتبه‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني،‭ ‬برئاسة،‭ ‬نيلس‭ ‬شميد،‭ ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬العراقية‭ ‬الألمانية‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬البلدين‭.‬وأكد‭ ‬الوفد‭ ‬النيابي‭ ‬الألماني،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬الاعرجي‭ ‬،‭ […]

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