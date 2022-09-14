2022/09/14 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمليات أمنية بمشاركة الحشد ضد داعش حول الموصل بغداد- الموصل – الزمان استقبل مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي، بمكتبه امس الثلاثاء، وفدا من البرلمان الألماني، برئاسة، نيلس شميد، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات العراقية الألمانية وسبل تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم البلدين.
وأكد الوفد النيابي الألماني، بحسب بيان لمكتب الاعرجي ، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق يطالب الأمم المتحدة والاوربي بإجراءات عاجلة إزاء مخيم الهول ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأكد الوفد النيابي الألماني، بحسب بيان لمكتب الاعرجي ، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق يطالب الأمم المتحدة والاوربي بإجراءات عاجلة إزاء مخيم الهول ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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