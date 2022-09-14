​مصدر مصري لـ (الزمان): الملف الاقتصادي يتصدر مباحثات السيسي في قطر

2022/09/14 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ‭ ‬وصل‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تستمر‭ ‬ليومين‭ ‬هي‭ ‬الاولى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬لتكريس‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية‭ ‬‮«‬قنا‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ […]

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