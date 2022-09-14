2022/09/14 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدوحة- (أ ف ب) – القاهرة -مصطفى عمارة وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة الثلاثاء في زيارة تستمر ليومين هي الاولى له منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات. وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر مصري لـ (الزمان): الملف الاقتصادي يتصدر مباحثات السيسي في قطر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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