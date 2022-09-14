طهران‭:‬نتعاون‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الذرية بشأن‭ ‬المواقع‭ ‬غير‭ ‬المعلنة

2022/09/14 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجهولون‭ ‬يحرقون‭ ‬بئر‭ ‬نفط‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬إيران طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬إيران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬تعاونت‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬تام‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المواقع‭ ‬غير‭ ‬المعلنة،‭ ‬غداة‭ ‬تجديد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬مطالبته‭ ‬طهران‭ ‬بتوفير‭ ‬أجوبة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬ وتثير‭ ‬قضية‭ ‬العثور‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬سابقة‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬لمواد‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬لم‭ ‬تصرّح‭ […]

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