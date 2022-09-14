2022/09/14 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مجهولون يحرقون بئر نفط في جنوب غرب إيران طهران- الزمان أكدت إيران الثلاثاء أنها تعاونت «بشكل تام» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قضية المواقع غير المعلنة، غداة تجديد المدير العام للوكالة الأممية مطالبته طهران بتوفير أجوبة بهذا الشأن. وتثير قضية العثور في مراحل سابقة على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران:نتعاون بشكل تام مع الوكالة الذرية بشأن المواقع غير المعلنة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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