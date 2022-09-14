2022/09/14 | 01:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات، الاحد 13/9/2022 المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات...

ظهرت المقالة تفاعلات الساعة..



مخالفات بقانون الانتخابات..



ومواقف متناغمة بين العبادي والمالكي أولاً على المسلة.

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