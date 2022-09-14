القوات الأمنية ترفع “بوابات حديدية” من جسر الجمهورية وسط بغداد

2022/09/14 | 01:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمباشرة القوات الأمنية برفع “بوابات حديدية” من جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز،، إنه “بعد الجهد والقطع الذي استمر اكثر من اربعة ايام القوات الامنية تباشر برفع ما قامت به لغرض عمل بوابات حديدية على جسر الجمهورية”.

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