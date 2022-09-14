الأمن الأردني: مصرع وإصابة 19 شخصاً بانهيار مبنى في عمّان

2022/09/14 | 01:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعلقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون، في انهيار مبنى قديم مؤلف من 4 طوابق في عم~ان، حسبما أعلنت السلطات الأردنية.وقال الأمن العام في الأردن، إن فرقه العاملة في حادثة انهيار المبنى في منطقة اللويبدة وصلت إلى 3 جثث تحت الأنقاض، والعمل جار من أجل انتشالها.وأوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان، أن "حصيلة ما تم التعامل معه من فرق الانقاذ في العمارة المنهارة في عمان بلغ 5 وفيات بالإضافة إلى 14 مصابا".وأضاف السرطاوي أن "مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل مع الحادثة والعمل جار للبحث" عن مفقودين آخرين.وأهابت المديرية بالمواطنين "التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالإرشادات الواردة، وعدم التوجه للمنطقة أو التجمهر حولها لتمكين الفرق من متابعة عملها".واكدت المديرية على أنها "الجهة الوحيدة التي تتعامل مع الإصابات في الموقع، وأنها تعلن عنها أولا بأول دون تأخير، وأن الإصابات المبينة بأعلاه هي الإصابات التي تعاملت معها، خلال عمليات الإنقاذ".

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