2022/09/14 | 01:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بمباشرة القوات الامنية برفع "بوابات حديدية" على جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد الجهد والقطع الذي استمر اكثر من اربعة ايام القوات الامنية تباشر برفع ما قامت به لغرض عمل بوابات حديدية على جسر الجمهورية".

وأدناه صورة توضح المباشرة برفع البوابات..

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