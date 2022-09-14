أذربيجان: مقتل 50 جنديا إثر اشتباكات مع أرمينيا

2022/09/14 | 01:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن 50 جنديا قتلوا، يوم الثلاثاء، في اشتباكات دامية على الحدود مع أرمينيا.

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