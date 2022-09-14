دوري الأبطال.. بايرن يضرب برشلونة مجدداً وفوز قاتل لليفربول

2022/09/14 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب بايرن ميونيخ الألماني ضيفه برشلونة الإسباني في حين حقق ليفربول الإنكليزي فوزًا قاتلا وغاليًا 2-1 على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لدوري أبطال أوروبا، ليستعيد توازنه بعد هزيمة مذلة الأسبوع الفائت.

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