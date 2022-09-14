إصابة 13 شخصا بانفجار خزان وقود جنوبي ليبيا

2022/09/14 | 02:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصيب 13 شخصا على الأقل في انفجار خزان وقود، بمدينة سبها جنوبي ليبيا، ليل الثلاثاء.ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم مستشفى محلي، أن الانفجار أدى إلى إصابة 13 شخصا على الأقل.ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار شاحنة وقود جنوبي ليبيا، أوقع عدة قتلى وعشرات الإصابات.

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