إصابات في انفجار خزان وقود في سبها الليبية

2022/09/14 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجر خزان وقود في مدينة سبها بجنوب ليبيا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وفقا لما ذكره سكان المنطقة لرويترز، في حين أكد متحدث باسم مستشفى إصابة 13 شخصا على الأقل.

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