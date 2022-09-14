صندوق النقد يوجه رسالة إلى الصين وكبار الدائنين بشأن

2022/09/14 | 03:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الثلاثاء، إن على الصين وكبار الدائنين الآخرين منع مشاكل الديون من "الانفجار".

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