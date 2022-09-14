هبوط بيتكوين دون الـ20 ألف دولار

2022/09/14 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعشهدت العملات المشفرة هبوطا كبيرا حيث تكبدت عملة بيتكوين خسائر فادحة بلغت 13%، وتراجعت قيمة إيثر 6%.وتراجعت بيتكوين أشهر العملات المشفرة في العالم 57.9% عن أعلى مستوى لها في العام والذي سجلته في 28 مارس وبلغ 48234 دولارا.وبلغت بيتكوين أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا العام في يوليو، مع موجة رفع معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، حين سجلت 18647 دولارا.كما انخفضت عملة إيثر 6.07% إلى 1612.7 دولار ، لتخسر 104.3 دولار عن إغلاقها السابق.وحققت العملات المشفرة مكاسب تصل إلى 2207746% على مدى السنوات الخمس الماضية، على الرغم من الانهيار الأخير الذي شهدته السوق.وحقّق المستثمرون في العملات المشفرة أرباحا تجاوزت 2000 ضعف أرباح الأسهم الأفضل أداء.

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