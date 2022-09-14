2022/09/14 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت محكمة استئناف مغربية، مساء الثلاثاء، حكما بسجن مدونة عامين بعد إدانتها بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي" من خلال تدوينات نشرتها على صفحتها في موقع فيسبوك، وفق ما أفاد وكيل الدفاع عنها.

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