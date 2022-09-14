الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية في خاركيف

2022/09/14 | 04:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، يوم الثلاثاء، أنها دمرت طائرة مسيرة إيرانية هجومية في منطقة خاركيف.

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