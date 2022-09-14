دراسة: تغيير مدار المشتري يمكن أن يجعل الأرض أكثر

2022/09/14 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام علماء في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد (UCR)، بمحاكاة الترتيبات البديلة لنظامنا الشمسي، ووجدوا أنه عندما يكون مدار المشتري أكثر تسطحا فإنه سيسبب تغييرات كبيرة في مدار كوكبنا أيضا.

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