تشافي: الخسارة امام بايرن خطوة للخلف

2022/09/14 | 07:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأبدى تشافي المدير الفني لبرشلونة، غضبه من الخسارة 0-2 أمام بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وقال تشافي في تصريح عقب اللقاء :"حين تهدر الأهداف في دوري الأبطال، ينتهي بك الأمر باستقبال الأهداف في شباكك".وتابع "كنا أفضل من بايرن ميونخ، وأهدرنا الفرص لكنهم لم يهدروا وسجلوا".وأضاف "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، والشوط الأول كان لنا، النتيجة لا تعكس الأداء".ونوه "يجب أن نحافظ على الأشياء الإيجابية لدينا، النتيجة سلبية تماما، علينا التعلم من أخطائنا، لكن الخسارة اليوم خطوة إلى الوراء، الهزيمة ليست مستحقة، لكنها بسبب أخطائنا".وأتم "ركلة الجزاء غير المحتسبة؟ لم أراها، الجميع أخبرني بها، لكن في النهاية لم يحتسبها الحكم".

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