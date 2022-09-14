على غرار نيرة أشرف.. شاب يطعن فتاة في مصر والسلطات تكشف الملابسات

2022/09/14 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واقعة تعيد للأذهان حادثة نيرة أشرف، تعدي شاب على فتاة بسلاح أبيض في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ( شمال مصر)، الأربعاء، قبل أن يتم القبض عليه.

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