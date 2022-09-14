مصر.. رجال أعمال يقترحون ملفات لمناقشتها في مؤتمر اقتصادي دعا إليه السيسي

2022/09/14 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الحكومة المصرية الاستعداد لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، لوضع رؤى ومقترحات لجلسات المؤتمر، والذي سيتناول ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات

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