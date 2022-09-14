بعد الهدوء الحذر.. الاشتباكات تتجدد بين أرمينيا وأذربيجان

2022/09/14 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع الأرمينية أن اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الأذربيجانية والأرمينية، صباح الأربعاء، بعد هدوء نسبي على خط المواجهات بين الطرفين.

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